Die neue Ebene der chinesisch-italienischen Beziehungen soll während mehrerer Besuche italienischen Minister und Spitzenpolitiker in China definiert werden. Staatschef Sergio Mattarella wird in den kommenden Monaten in China erwartet. Laut »Repubblica« soll Meloni selbst Anfang des kommenden Jahres nach Peking reisen.

In Konkurrenz zum chinesischen Seidenstraßen-Projekt wollen mehrere Staaten den Ausbau von Bahnstrecken und Häfen im Nahen Osten und Südasien beschließen – unter Beteiligung der USA und der EU. »Die Verknüpfung dieser Schlüsselregionen ist unserer Meinung nach eine große Chance«, sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Jon Finer, am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi. Eine entsprechende Absichtserklärung soll von der Europäischen Union, Indien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und anderen G20-Partnern unterzeichnet werden. Details zur Höhe der geplanten Investitionen wurden zunächst nicht genannt.