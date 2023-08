Das Unglück ereignete sich auf Melville Island etwa 60 Kilometer nördlich vom australischen Festland. Die Rettungsarbeiten wurden durch die abgelegene Lage der dünn besiedelten Insel erschwert.

Die abgestürzte Maschine hatte an der groß angelegten Militärübung »Predators Run« teilgenommen, an der tausende Soldaten aus den USA und Australien sowie Militärs aus Indonesien und den Philippinen beteiligt sind. Angesichts des wachsenden Einflusses von China in der Region hat sich Nordaustralien in jüngster Zeit zu einem wichtigen Gebiet für Militärübungen der US-Armee entwickelt.