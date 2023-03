Menschenhandel mit Geflüchteten »Es werden zehnmal mehr Ukrainerinnen für sexuelle Dienstleistungen angeboten«

SPIEGEL: Was ist über Menschenhandel mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen bekannt?

Richey: Es gab etwa einen Vorfall in Irland: Eine 18-Jährige und ihre 17-jährige Schwester verschwanden und tauchten kurze Zeit später auf einer Sex-Website auf. Gerade Teenager, die eher auch mal unbegleitet reisen, sind einem hohen Risiko ausgesetzt. Es kommt seltener vor, dass eine Neunjährige für Prostitution missbraucht wird – aber mit Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren passiert das häufiger. Für jüngere Kinder aus der Ukraine ist ein anderes Szenario wahrscheinlich: Sie könnten zur Kleinkriminalität gezwungen werden, also beispielsweise zu Taschendiebstahl oder Drogenverkauf. Dieses Problem nimmt in Europa und weltweit massiv zu. Hinzu kommt das Risiko, dass jüngere Kinder im Rahmen von Onlinemissbrauch sexuell ausgenutzt werden. Hier bin ich sehr besorgt, was unbegleitete Kinder und solche in Institutionen wie Kinderheimen betrifft. Ich habe etwa in Polen eine Anlaufstelle für behinderte Kinder besichtigt. Es war ein großer Raum mit 150 Kindern und nur wenigen Betreuern. Die Personen, an die diese Kinder weitervermittelt werden, werden womöglich nicht ganz so gründlich durchgecheckt. Und das ist extrem problematisch.