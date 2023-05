Menschenrechtsorganisation Mann vor großer Menschenmenge in Iran gehängt

In Iran ist ein Mann laut Menschenrechtsaktivisten öffentlich vor einer großen Zuschauermenge gehängt worden. Die Hinrichtung des wegen des Kapitalverbrechens »Korruption auf Erden« Verurteilten habe am hellichten Tag in der Stadt Maragha in der Provinz Ost-Aserbaidschan stattgefunden, teilte die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights (IHR) mit.