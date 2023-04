Erneut mutmaßliche Vergiftung von Schulmädchen

Rätsel gibt derweil die wiederholte Vergiftung von Schulmädchen in verschiedenen Landesteilen auf. Laut der Nachrichtenagentur AFP berichteten staatliche Medien am Dienstag abermals von einem Vorfall an einer Schule, bei dem 20 Schülerinnen mit Atemnot in ein Krankenhaus gebracht worden seien. Die Einrichtung befindet sich demnach in Tabris im Nordwesten des Landes.

Keines der Mädchen befinde sich in Lebensgefahr, sagte der Chef der örtlichen Notaufnahme, Asghar Dschafari, der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Der Vorfall ereignete sich zwei Tage, nachdem die Schülerinnen aus zweiwöchigen Ferien anlässlich des Frühlingsfests Nouruz zurückgekehrt waren.