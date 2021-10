Acht Milliarden – Der Auslands-Podcast Und bleibt ihr nicht draußen, legitimieren wir Gewalt

Hinter den brutalen Pushbacks an der kroatischen Grenze steckt ein System, das alle EU-Staaten billigen. Was hilft gegen die schleichende Akzeptanz von Menschenrechtsverletzungen an unseren Grenzen?

Ein Podcast von Olaf Heuser