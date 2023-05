Abarca wird auch beschuldigt, in das Verschwinden von 43 Studenten im Jahr 2014 verwickelt zu sein, als er Bürgermeister von Iguala war. Im November 2014 wurde er deswegen festgenommen.

Waren die Studenten versehentlich im falschen Bus?

Die 43 Studenten eines linksgerichteten Lehrerseminars in Ayotzinapa waren in der Nacht zum 27. September 2014 nahe der Stadt Iguala verschwunden, als sie auf dem Weg zu einer Demonstration in Mexiko-Stadt waren.