Diese frühere Entscheidung hatte einen mühsamen Prozess der Entkriminalisierung der Abtreibung in den einzelnen Bundesstaaten in Gang gesetzt. Vergangene Woche wurde der zentral gelegene Bundesstaat Aguascalientes zum zwölften Staat, der den Eingriff entkriminalisiert hat. Richter in Staaten, die Abtreibung noch immer kriminalisieren, müssen nun die Entscheidung des obersten Gerichts berücksichtigen.