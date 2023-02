An einem Mittwochmorgen wartet Isai Flores, 32, vor dem »Four Points by Sheraton«-Hotel. Zwar fährt er viele Ausländer durch die Gegend, sein Tagessatz allerdings beträgt gerade mal 35 Dollar. Er träumt von Las Vegas, wo er mal illegal auf dem Bau gearbeitet hat – für 400 Dollar am Tag. »Auf der Baustelle waren nur Latinos, den Job will kein anderer machen«, sagt er. Deswegen versteht er nicht so ganz, warum man ihn jenseits der Grenze nicht haben will. Er hofft auf eine neue Chance, in die USA zu kommen. »Für sie ist es so einfach und für uns so kompliziert«, sagt er und fügt versöhnlich hinzu: »Sie können nichts dafür. Das ist eben das System.«

Im Gegensatz zu Mexikanern in den USA nennen sich die US-Amerikaner in Mexiko-Stadt nicht Migranten, sondern »expats« oder eben »digital nomads«. Sie müssen keine gefährliche Wüste durchwandern, um ins Nachbarland zu gelangen, oder jahrelang Papierkram zusammentragen, nur um dann doch abgewiesen zu werden. Stattdessen leben sie scheinbar in einer Welt der offenen Grenzen – die Vorzugsbehandlung beginnt direkt am Flughafen: Bei der Passkontrolle sortiert ein Soldat der Nationalgarde aus der langen Warteschlange Menschen mit europäischen oder US-Dokumenten heraus und bringt sie an einen anderen Schalter, wo es schneller geht.