Der Ferienflieger war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur, dann brachte eine russische Luftabwehrrakete den Malaysia-Airlines-Flug MH17 zum Absturz. 298 Menschen kamen bei dem Angriff am 17. Juli 2014 ums Leben. Nun hat ein Gericht in den Niederlanden drei der vier angeklagten prorussischen Separatisten in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie sollen zudem mindestens 16 Millionen Euro an die Verwandten der Opfer zahlen.