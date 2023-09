Übung? Nein, Krieg!

Afanasjews Artikel beschreibt, wie elf Sonderpolizisten aus Chakassien anfangs dachten, sie würden an einer Militärübung teilnehmen, dann aber in die Ukraine einmarschierten, unter Beschuss gerieten, miterlebten, wie Kollegen starben. Die Männer verweigerten Afanasjews Bericht zufolge den Befehl, fuhren zurück in die sibirische Heimat, wo sie entlassen werden sollten, sich dagegen aber wehrten.