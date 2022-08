7 / 7

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Michail Gorbatschow bei einem Treffen im Oktober 2017 in der Residenz des deutschen Botschafters in Moskau. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls bedankte sich Steinmeier bei Gorbatschow in einem Brief: »Wir werden nicht vergessen, dass das Wunder der friedlichen Wiedervereinigung meines Landes und das Ende der Teilung Europas nicht möglich gewesen wäre ohne die mutigen und menschlichen Entscheidungen, die Sie damals persönlich getroffen haben.«