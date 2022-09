8 / 10

Nach seinem Rücktritt als Präsident der Sowjetunion 1991, Boris Jelzin wurde neuer starker Mann in Moskau, kümmerte sich Gorbatschow mit seiner politischen Stiftung um demokratische Werte und eine Annäherung Russlands an den Westen. In den vergangenen Jahren rief Gorbatschow Wladimir Putin mehrfach auf, die Freiheit der Medien und Wahlen nicht weiter einzuschränken.