Am Wochenende wird Michail Gorbatschow in Moskau beerdigt. Russlands Präsident Wladimir Putin wird an der Würdigung des ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichef jedoch nicht teilnehmen. Das teilte der Kreml in Moskau mit. Grund dafür seien Überschneidungen im Terminkalender Putins, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow.