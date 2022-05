Mehrere unabhängige Ärzte erklärten am Freitag nach einer Untersuchung Saakaschwilis im Gefängnis, dieser leide an einer Reihe von Krankheiten, unter anderem an Essstörungen und an der Wernicke-Enzephalopathie, einer schwerwiegenden neurologischen Erkrankung. Er müsse »dringend« in eine moderne Klinik gebracht werden, um »frei von Stressfaktoren« versorgt zu werden. Andernfalls drohten ihm Demenz, multiples Organversagen und der Tod.