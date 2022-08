In einer Woche scheidet die Uno-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, aus ihrem Amt. Vorher möchte sie noch einen kritischen Bericht über die Menschenrechtslage in der chinesischen Region Xinjiang veröffentlichen – doch sieht sich unter starkem Druck. Bei einer Pressekonferenz in Genf bestätigte Bachelet den Erhalt eines Briefs von rund 40 Regierungen, die sie von der Veröffentlichung des Berichts über die Lage der Uiguren und anderer Minderheiten in der nordwestchinesischen Provinz abhalten wollten. Länder nannte sie nicht.