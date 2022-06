Michelle Bachelet Uno-Menschenrechtskommissarin verzichtet auf zweite Amtszeit

In einer Rede des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf kündigte Bachelet am Montag an, auf die Kandidatur für eine weitere Amtszeit zu verzichten. Die aktuelle Sitzung werde die letzte sein, die sie leite, sagte Bachelet zur Eröffnung der Beratungen. Zu den Gründen für ihre Entscheidung äußerte sich die 70-Jährige nicht. Ihr Mandat endet Ende August.