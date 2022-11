Die ehemalige First Lady der USA hat sich besorgt über ein mögliches politisches Comeback von Trump gezeigt. »Der Gedanke daran entsetzt mich zutiefst«, sagte sie in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Magazin »Stern« und dem Sender RTL. Trump hat für Dienstag eine »sehr große Ankündigung« in Aussicht gestellt. Vielfach wird erwartet, dass er seine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt.