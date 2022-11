"Judy Schwiebert: 24.533 Stimmen."

Erste Ergebnisse aus den Wahlkreisen in Phoenix, Arizona. Eine kleine Gruppe von aktiven Demokraten verbringt den Wahlabend gemeinsam vor dem Fernseher – mit ausreichend Nervennahrung und Getränken.

Judy Schwiebert stellt sich hier zur Wiederwahl als Abgeordnete im Repräsentantenhaus des Bundesstaates: Für sie wird dieser Abend noch lang und sehr, sehr aufregend.

Judy Schwiebert, Abgeordnete Arizona

»Es ist nervenaufreibend, weil so viel auf dem Spiel steht. Unsere Demokratie steht auf dem Spiel, unser Wahlrecht steht auf dem Spiel, unsere Freiheit, eigene Entscheidungen über unseren Körper zu treffen. So viele Dinge stehen hier in Arizona auf dem Spiel – und wir sind die Blaupause für das ganze Land. «



Seit gut sechs Monaten geht Abgeordnete Judy Schwiebert täglich auf Stimmenfang.

"Doorknocking" nennt sich das Prozedere, von Haus zu Haus zu gehen und das direkte Gespräch mit den potenziellen Wählern zu suchen. Es ist nicht immer leicht.

Hallo, mein Name ist Judy Schwiebert. Haben Sie schon gewählt?

Ja, hab ich schon.

Schön, ich hoffe, Sie haben Ihre Stimme uns gegeben, vielleicht ja, vielleicht nein?

Nein, habe ich nicht. Einen schönen Tag noch.

Es ist immer eine 50/50-Chance .

Mit der App »Minivan«, die Daten aus vorherigen Wahlumfragen auswertet, hat ihre Team unentschlossene Wähler ausfindig gemacht. Beim Endspurt kommt es nun auf jede Tür an – und es gibt Hoffnung:

Ich bin Ihre Abgeordnete. Und ich komme nur vorbei, um mich zu erkundigen, ob Sie vorhaben zu wählen. - Das habe ich. - Oh, und wann? - Morgen, und ich werde für Sie stimmen. - Oh, wunderbar. Danke.

Hi. Ich bin Ihre Abgeordnete. - Ich habe Sie gewählt. - Haben Sie das? Oh, ich danke Ihnen vielmals. Sie waren gerade beim Wahllokal? - Ich wollte den Wahlzettel gerade abgeben. Oh, wunderbar – Danke!.

Werden Sie uns bei dieser Wahl unterstützen? - Wenn Sie als Demokrat kandidieren, unterstütze ich Sie. Und der Grund dafür ist nicht so sehr, dass ich Demokraten oder das, wofür sie stehen, liebe, sondern der Hauptgrund ist, dass die Republikanische Partei in den Vereinigten Staaten völlig daneben ist. Und es ist eine Schande, dass das mit unserem Land passiert. Ich hoffe, wir können uns davon erholen. Ich bin mir da nicht sicher.

Für ihre Wiederwahl braucht Judy 50.000 Stimmen aus ihrem Wahlkreis. Ob sie die zusammenkriegt, wird sich erst in der Wahlnacht entscheiden.

Aber zunächst begleiten wir Judy in ihr Büro. Hier spielt sich ihr Alltag seit 2020 ab. Damals kandidierte Judy Schwiebert erstmals für einen Sitz im Abgeordnetenhaus im Bundesstaat Arizona – und gewann. In beiden Kammern des Hauses haben die Republikaner seit 50 Jahren die Mehrheit. Jetzt ist sie nur noch hauchdünn – aber das reicht.

Die Republikaner haben eine Mehrheit von einer Stimme. Das bedeutet aber, dass sie über die Gesetzesentwürfe entscheiden. Und die Gesetze, die verabschiedet werden, sind dann meistens Vorschläge der Republikaner. Es ist also extrem schwierig für uns Demokraten, irgendetwas umzusetzen.

Immerhin gelang es Judy in ihrer Amtszeit, einen Gesetzesentwurf zur Erwachsenenbildung einzubringen, unterstützt von einigen republikanischen Kollegen.

Bildungspolitik ist Judys Herzensangelegenheit – und der Grund, warum sie überhaupt in die Politik ging.

Judy Schwiebert

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal für ein Amt kandidieren würde, geschweige denn im Parlament sitzen würde. Aber ich wurde von meinem eigenen Wahlbezirk rekrutiert. Die Menschen in meiner Gemeinde sagten, wir brauchen jemanden, der stark ist, jemanden mit pädagogischem Hintergrund – bitte! Ich sagte schließlich zu, weil ich wusste, dass so viel auf dem Spiel stand.

Rückblick: Judy Schwiebert war eigentlich pensionierte Lehrerin und Bibliothekarin und fünffache Großmutter – als Donald Trump sie 2016 zur Aktivistin machte.

Judy Schwiebert, Aktivistin 2018

Ich bin eine von Millionen von Menschen, die wegen dieser Präsidentschaft zu Aktivisten geworden sind. Ich hätte nie geglaubt, dass dieses Land Mr. Trump zum Präsidenten wählt. Dafür schien er einfach zu verrückt!

Wir trafen Judy Schwiebert zum ersten Mal vor knapp fünf Jahren, als sie mit der von ihr gegründeten Gruppe »Desert Progressives« Menschen zur Demonstration vor dem Kapitol in Phoenix bewegte.

Neben Bildungspolitik verlangten die Demonstranten die Amtsenthebung von Donald Trump - schon ein Jahr nach Beginn seiner Amtszeit. Der Protest ist vornehmlich weiblich.

Azza Abuseif, Aktivistin 2018

Ich habe das Gefühl, dass Frauen jetzt mehr als je zusammenhalten wollen.

Murphy Bannerman, Aktivistin 2018

Ich möchte sehen, dass Demokraten die kommenden Wahlen gewinnen. Das möchte ich erleben.

Die gewünschte »blaue Welle« blieb 2018 in Arizona zwar aus – aber seitdem ist viel passiert: immerhin gewann Biden den zuvor erzkonservativen Bundesstaat 2020.



Ein Wiedersehen mit den beiden jungen Aktivistinnen beim Wahlkampfteam im Norden von Phoenix. Azza Abuseif und Murphy Bannerman sind beide weiterhin politisch engagiert.

Was sind für euch die dringlichsten Themen in der Politik?

Azza Abuseif, Ativistin

Abtreibung. Sichere Abtreibungen in jedem Bundesstaat, nicht nur in Arizona. Und dafür sorgen, dass es eine bezahlbare Gesundheitsversorgung gibt.

Murphy Bannerman, Aktivistin

Ja, ich stimme zu. Der Zugang zu Abtreibungen ist wirklich wichtig für mich. Auch der Klimawandel. In diesem Bereich könnte Arizona viel mehr tun. Allerdings gibt es eine Menge Leute, die den Klimawandel immer noch leugnen.

Heute helfen die beiden Judy beim Wahl-Endspurt. Es gibt noch eine Menge Infobroschüren zu verteilen in der Nachbarschaft.

20 Meilen weiter südlich, in Chandler, einem Vorort von Phoenix: Die Konkurrenz hält ein sogenanntes Freedom Fest. Organisiert von »Turning Point USA«, einer Gruppe von MAGA-Aktivisten. Während auf den großen Bühnen der Organisation landesweit die höchste Trumpisten-Riege zusammenkommt, ist hier auf dem Marktplatz in Chandler eher weniger Prominenz zu sehen. Immerhin ist Patriot Barbie da, eine Influencerin der rechten Bewegung, sie blickt heute schon voraus auf die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren.

Lindsay Graham, Influencerin "Patriot Barbie"

Ich werde natürlich jeden konservativen America-First-Kandidaten unterstützen, der sich um unsere Werte und unsere Kinder kümmert. Ron DeSantis wäre ein großartiger Kandidat. Wenn Trump kandidiert, stehe ich natürlich auch zu 100% hinter Präsident Trump.

Von der Lüge des Trump-Lagers, dass die Präsidentenwahl 2020 »gestohlen« wurde, sind viele hier überzeugt. Mit dieser Parole gewannen die Trumpisten in den Primaries im Staat, allen voran die Ex-Fox-Moderatorin Kari Lake, die neue Gouverneurin des Staates werden will.

Teilnehmerin Freedom Fest

Kari Lake hat ihre unglaubliche Karriere aufgegeben, weil sie nicht öffentlich die Wahrheit über COVID sagen durfte. Sie opfert gerade ihr Leben für uns.

Teilnehmerin Freedom Fest

Was sind für Sie die wichtigsten Inhalte? Nun, die Grenzsicherheit ist eine große Sache. Das ist ein großes Thema. Die Integrität der Wahlen ist ein wichtiger Punkt. Sind Sie besorgt? Ja, definitiv. Dass die Wahl wieder gestohlen werden könnte, oder? Ja, ich denke, ich denke, es muss aufgeräumt werden.



Kurz vor Schließung der Wahllokale um 19 Uhr Ortszeit in Phoenix: Die Schlange vor dem Community College im bürgerlichen Paradise Valley ist hunderte Meter lang. Judy Schwiebert muss 75 Fuß, also etwa 20 Meter entfernt von dem Wahllokal bleiben. So will es das Gesetz. Was nicht heißt, dass sie nicht potenzielle Wähler ansprechen dürfte:

"Hallo, ich bin Judy Schwiebert und ich kandidiere zur Wiederwahl. Ich war lange Jahre Lehrerin. Hallo, ich bin Judy Schwiebert. Mein Name ist Judy Schwiebert, ich könnte auch Ihre Abgeordnete sein im Repräsentantenhaus. "

Judy Schwiebert, Abgeordnete

"Ich versuche, nicht nur Stimmen für mich selbst zu bekommen, sondern auch für die Kandidaten der umliegenden Wahlkreise, denn es geht um unsere gemeinsame Mehrheit."

Was nicht immer ganz einfach ist.

Ich hoffe, dass Sie für Christine Marsh und Laura Terech stimmen.

- Wenn sie nicht für Biden sind, dann vielleicht. - Wir reden hier aber über Lokalwahlen.

Judys Dauereinsatz am Wahltag – nach 13 Stunden ist endlich Schluss. Zur Party mit dem Team von Parteikollegen, Helfern und Freiwilligen ist sogar ihre 93-jährige Mutter gekommen. Jedem hier ist nach einem harten Jahr nach etwas Feiern zumute.

Die ersten Hochrechnungen sehen für Judy gut aus: Es scheint, dass ihr unermüdlicher Einsatz an insgesamt 70.000 Türen gefruchtet hat. Doch an ein schnelles Endergebnis glaubt hier allerdings niemand, am wenigsten Judy Schwiebert selbst.

Judy Schwiebert

"Wir wissen noch nicht, ob es sich um eine blaue Welle handelt, weil dies die frühesten Ergebnisse sind, bei denen die Demokraten meist am stärksten sind. Die Republikaner sind dafür am Wahltag selbst am stärksten vertreten. Wir müssen also abwarten und sehen."

Bis die allerletzten Stimmen gezählt wurden, könnte es, wie beim letzten Mal, noch mehrere Wochen dauern. Das Bangen um einzelne Ämter wird bei den Demokraten in Arizona also noch eine Weile andauern – angestoßen wird aber trotzdem jetzt.