Die ersten Wahllokale in den östlichen Bundesstaaten wie Vermont oder Connecticut haben geöffnet. Die letzten werden erst am Mittwochmorgen deutscher Zeit schließen. Es ist also abzusehen, dass es ein langes, vielleicht zähes Vergnügen wird. Umso schöner, dass ich hier nicht die ganze Zeit sitzen muss. Am Abend übernimmt Steffen Lüdke, morgen in der Früh dann Katharina Koerth.