Biden hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass er noch einmal für das höchste Staatsamt kandidieren wolle. Der 79-Jährige hatte aber auch deutlich gemacht, dass eine solche Entscheidung unter anderem von seiner Gesundheit abhänge.

Beim politischen Gegner zeichnet sich hingegen schon in naher Zukunft eine mögliche Weichenstellung ab. Trump hatte vor der Wahl am Montag angekündigt, am 15. November eine große Ankündigung machen zu wollen. Es wird davon ausgegangen, dass er dann seine Kandidatur für die Wahl 2024 ankündigen wird. Es ist noch offen, was das maue Ergebnis bei den Midterms für Trumps mögliche Pläne bedeuten könnte. Er hatte das Resultat seiner Partei zuletzt als »in gewisser Weise etwas enttäuschend« bezeichnet.