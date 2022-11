Insgesamt gibt es 50 US-Bundesstaaten, 28 davon wurden bislang republikanisch geführt, 22 demokratisch. Nun standen in mehreren Staaten Neuwahlen an. Fast überall konnte die amtsinhabende Partei den Gouverneurssitz nach Auszählung der meisten Stimmen verteidigen. Zwei Änderungen gibt es jedoch laut CNN : Die Demokraten konnten in Maryland und Massachusetts die Macht übernehmen. In fünf Staaten gab es bis zum Mittwochmittag noch kein Ergebnis.