Raphael Warnock, demokratischer Kandidat in Georgia:

»Nach einem harten Wahlkampf – oder sollte ich eher sagen: nach harten Wahlkämpfen – ist es meine Ehre, die vier mächtigsten Worte zu sprechen, die jemals in einer Demokratie gesagt wurden: Das Volk hat gesprochen.«

Ja, das Volk in Georgia hat gesprochen – mal wieder, muss man sagen. Denn nach den Midterms am 8. November musste das Rennen um den Senatssitz des Bundesstaats in die Stichwahl. Und die hat der demokratische Amtsinhaber -Raphael Warnock nun gewonnen, mit etwas mehr als 51 Prozent der Stimmen.

Raphael Warnock, demokratischer Kandidat in Georgia:

»Es gibt Menschen, die sich das Ergebnis dieses Rennen anschauen werden..«

Gast:

»Wir haben gewonnen!«

Raphael Warnock, demokratischer Kandidat in Georgia:

»Ja, du hast Recht. Wir haben gewonnen!«

Etwas an Brisanz hatte das Rennen verloren, weil die Demokraten ihre Kontrolle über den Senat schon ohne Georgia gesichert hatten. Nach den Midterms hatte die Partei 50 der 100 Sitze sicher. Bei einem Gleichstand entscheidet die Stimme der demokratischen Vizepräsidenten Kamala Harris. Nun aber haben die Demokraten mit 51 zu 49 Sitzen sogar einen kleinen Vorsprung.

Warnocks unterlegener Gegner war der Republikaner Herschel Walker. Nach der Niederlage gab er sich versöhnlich.

Herschel Walker, republikanischer Kandidat in Georgia:

»Eines der Dinge, die ich euch allen sagen möchte, ist: Hört nie auf zu träumen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von euch aufhört, zu träumen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand von euch aufhört, an Amerika zu glauben. Ich möchte, dass ihr an Amerika glaubt, an unsere Verfassung und vor allem an unsere legitimen Amtsträger. Betet weiter für sie, denn ich habe all die Gebete, die ihr gesprochen habt, gespürt. Ich möchte meinem gesamten Team danken, genauso wie Team Herschel, weil sie Vieles auf sich genommen haben.«

Walker war auch in der eigenen Partei umstritten und sorgte während des Wahlkampfs mit einigen Skandalen für Aufsehen.

Seine Niederlage ist auch ein weiterer Schlag für Donald Trump. Denn er hatte Walker unterstützt. Schon die Midterms waren für den Ex-Präsidenten nicht gut gelaufen, weil einige seiner Kandidaten entscheidende Rennen verloren. Walkers Pleite dürfte Trump innerhalb seiner Partei noch weiter schwächen.

Hinzu kommt: Gerade am Dienstag wurde Trumps Immobilienunternehmen wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll im Januar folgen. Trump selbst war zwar nicht angeklagt, aber es läuft nicht gut für den Mann, der sich in zwei Jahren erneut zum Präsidenten wählen lassen möchte.

Bei den Demokraten in Georgia wiederum herrscht Erleichterung darüber, den Senatssitz verteidigt zu haben.

Raphael Warnock, demokratischer Kandidat in Georgia:

»Seid ihr bereit, Georgia? Ich bin bereit, um einzustehen für Arbeiter, für Frauen, für unsere Kinder. Ich bin bereit, ein stärkeres Georgia aufzubauen. Vielen Dank! Behaltet euren Glauben und schaut weiter nach oben.«

So ist nun also auch der letzte Wahlkampf rund um diese Midterms gelaufen. Die Demokraten kontrollieren den Senat, die Republikaner das Abgeordnetenhaus. Aber der Kampf um die Kontrolle im Weißen Haus, die Vorbereitung auf die Präsidentschaftswahl 2024, all das hat längst begonnen.