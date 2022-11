Endspurt im Midterm-Wahlkampf in den USA – und wieder kann er es nicht lassen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bei einer Kundgebung der Republikaner in Ohio hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump erneut mit einer abermaligen Kandidatur für das Präsidentschaftsamt kokettiert.

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

»Ich werde am Dienstag, den 15. November, in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, eine sehr große Ankündigung machen.«

Zuerst aber wolle er die republikanischen Kandidaten bei den Midterms unterstützen und seine Anhänger anspornen, diese zu wählen:

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

»Die Menschen in Florida werden den wunderbaren, großartigen Freund von mir, Marco Rubio, erneut in den Senat der Vereinigten Staaten wählen. Und sie werden Ron DeSantis als Gouverneur ihres Staates wiederwählen.«

Warme Worte für Marco Rubio – Ron DeSantis dagegen erwähnt Trump betont unterkühlt. Kein Wunder: ? Der Gouverneur von Florida gilt als neuer Liebling der Rechten und somit als stärkster innerparteilicher Konkurrent Trumps für die Präsidentschaftswahlen 2024.

Ron DeSantis, Gouverneur Floridas:

»Wir in Florida werden uns nie und nimmer dem linken Mob unterwerfen.«

Bisher hat sich keiner von beiden offiziell aufstellen lassen. Bei einer Kundgebung in Pennsylvania verpasste der frühere Präsident in typisch Trump’scher Manier dem Rivalen noch einen Seitenhieb:

Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

»Wir gewinnen mit großem Vorsprung innerhalb der Republikanischen Partei, wie es noch nie jemand zuvor gesehen hat. Da sehen wir die Ergebnisse: Trump bei 71, Ron »Scheinheiliger« bei 10 Prozent.«

Umfragen zufolge stehen DeSantis’ Chancen gut, das Gouverneursrennen in Florida zu gewinnen. Und überhaupt haben die Republikaner beste Aussichten, den Demokraten des US-Präsidenten Joe Biden zumindest teilweise die Kontrolle im Kongress zu entreißen. Experten erwarten, dass die Demokraten ihre Mehrheit mindestens im Repräsentantenhaus verlieren, wenn nicht auch im Senat. Laut Joe Biden geht es bei der Wahl aber um noch viel mehr. Joe Biden, US-Präsident

»Heute stehen wir an einem Wendepunkt. Wir wissen genau, dass unsere Demokratie in Gefahr ist, und wir wissen, dass dies Ihr Moment ist, sie zu verteidigen.«

Sollten die Republikaner die Mehrheit der Sitze in beiden Häusern gewinnen, droht dem Präsidenten eine zähe zweite Hälfte seiner Amtszeit. Er würde es äußerst schwer haben nennenswerte Projekte durchzusetzen. Die ersten Wahllokale in den USA schließen in der Nacht zum Mittwoch.