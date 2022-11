Denn Wahlen für das Weiße Haus werden dezentral von den Bundesstaaten organisiert und die Ergebnisse in einem ersten Schritt auch dort zertifiziert. Sollten republikanische Offizielle sich 2024 weigern, einen möglichen Sieg des demokratischen Kandidaten zu bestätigen – so wie Trump es 2020 letztlich vergeblich verlangt hatte –, könnte das die US-Demokratie in eine neue Krise stürzen.

Nicht immer hilft die Aufstellung besonders radikaler Kandidierender jedoch den Republikanern. Vor allem in Swing States wie Arizona, Michigan und Nevada schneiden die Wahlleugner zum Teil schlecht gegen ihre demokratischen Konkurrentinnen und Konkurrenten ab. So liegt die republikanische Gouverneurskandidatin Kari Lake in Arizona in den Auszählung hinten.