Ein prominentes Opfer ist Curtis Ray Davis II. Der Afroamerikaner saß mehr als 25 Jahre lang in einem Gefängnis in Louisiana für einen Mord, den er nie begangen hat. Auch er habe Zwangsarbeit verrichten müssen, ehe er im Jahr 2019 begnadigt wurde, sagte er der BBC . Seitdem setzt er sich für ein gerechteres Justizsystem ein. »In den Vereinigten Staaten von Amerika hat es nie einen Tag ohne schriftlich festgehaltene Sklaverei gegeben«, so Davis.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, dass Wählende in fünf US-Bundesstaaten sich für eine Streichung der Sklaverei aus der Staatsverfassung aussprachen. Tatsächlich aber votierte die Mehrheit der Wählende in Louisiana gegen den Vorschlag. Wir haben die entsprechenden Passagen korrigiert.