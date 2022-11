Abtreibungspolitik in den USA »Wenn die Republikaner gewinnen, wird das ein furchtbarer Ort zum Leben«

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Barb! Wie geht’s dir? Ich gehe rum und klopfe an Türen. Ich kandidiere für die Staatsversammlung.«

Wählerin:

»Und ich weiß schon, dass ich dich wählen werde.«

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Oh, danke!«

Theresa Valencia hat heute eine gewaltige Aufgabe vor sich: Die Demokratin macht Wahlkampf, zieht in der Kleinstadt Lodi im US-Bundesstaat Wisconsin von Haus zu Haus. Auf ihrem Klemmbrett hat sie eine Liste mit Adressen potenzieller Wählerinnen und Wähler. Ihr hoch gestecktes Ziel: Von allen Menschen, die sie antrifft, will sie mehr als drei Viertel überzeugen, für sich zu stimmen.

Valencia will bei den Zwischenwahlen am 8. November in die Staatsversammlung einziehen. Dabei passt ihr das gerade überhaupt nicht.

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Ich trete an, obwohl ich überhaupt keine Zeit habe. Ich bin seit Kurzem erst im County Board. Ich unterrichte Vollzeit am Madison Area Technical College. Ich habe fünf Kinder, zwei Enkelkinder. Ich bin wirklich beschäftigt. Aber das ist mir wichtig genug, dass ich dieses Opfer eingehe.«

Es ist vor allem das neue Abtreibungsgesetz, das Valencia dazu gebracht hat, in diesem Herbst zu kandidieren. Im Juni hat der US-Supreme-Court das Recht auf Abtreibung gekippt, das seit 50 Jahren bestand. Damit galt in Wisconsin automatisch ein Gesetz von 1849, eines der schärfsten im ganzen Land: Schwangerschaftsabbrüche sind hier selbst im Fall einer Vergewaltigung grundsätzlich illegal.

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Und die Geschichte hat gezeigt: Wenn Abtreibung nicht legal ist, sterben Frauen. Denn sie werden trotzdem abtreiben, sie werden einen Weg finden.«

Mit dem Thema Abtreibungsverbot will die 57-Jährige ihren republikanischen Gegner aus dem Amt jagen. Doch der gewann vor zwei Jahren haushoch. Valencia hat es auf die Wechselwählerinnen und Wechselwähler abgesehen – heute eher mit mäßigem Erfolg.

Wähler:

»Das können Sie alles wieder mitnehmen. Aber danke, dass Sie vorbeigekommen sind.«

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Okay, danke.«

Wähler:

»Tschüss.«

Auf das Abtreibungsverbot spricht sie an diesem Vormittag niemand an.

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Vor einem Monat haben wir fast an jeder Tür, an der eine Frau aufgemacht hat, darüber gesprochen. Aber US-Amerikaner haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wir sind schon beim nächsten Thema. Es scheint nicht mehr aufzukommen. In den vergangenen zwei Wochen vielleicht einmal. Das macht mich schon traurig.«

Ein Problem beim Häuserwählkampf: Die meisten Menschen trifft Valencia gar nicht an, in diesen Fällen kann sie nur ihren Flyer hinterlassen.

Nach 21 Häusern ist die Bilanz ernüchternd: Nur neunmal öffnete überhaupt jemand. Davon wollten fünf Haushalte ohnehin für Valencia stimmen. Von ihrem Tagesziel ist sie weit entfernt.

Am Nachmittag wird Valencia es in einem anderen Viertel weiter versuchen. Und noch einige interessante Begegnungen haben.

Die Interstate 90, von Wisconsin geht es nach Illinois.

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Es ist traurig, traurig, traurig. Es macht einen krank.«

Douglas Laube und Jeanne Bissel arbeiten für eine Stiftung, die sie wegen des Abtreibungsverbot ins Leben gerufen haben. Laube ist frustriert. Seit 50 Jahren arbeitet er als Gynäkologe. Aber seit Schwangerschaftsabbrüche in Wisconsin illegal sind, steht ein Teil seiner Arbeit unter Strafe.

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Weil unsere Abtreibungsklinik in Madison vorübergehend geschlossen ist – wir hoffen, dass es vorübergehend ist – haben wir ein Gebäude in Rockford, Illinois, gekauft, um es umzubauen und eine chirurgische und medizinische Abtreibungsklinik einzurichten – um damit eine Einrichtung von einem Staat, in dem sie illegal ist, in einen Staat zu bringen, in dem sie legal ist.«

Deshalb wird Laube bald regelmäßig in den Nachbarstaat fahren, so wie viele andere Ärzte. Rockford liegt knapp hinter der Grenze zwischen Wisconsin und Illinois, die Fahrt aus Madison dauert eine gute Stunde.

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Da sind wir.«

Jeanne Bissel, Stiftungsleiterin:

»Da sind wir. Unsere Stiftung hat diesen Zaun bezahlt, den habe ich noch nicht gesehen.«

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Ich auch nicht. Das ist unser neuer Sicherheitszaun.«

Jeanne Bissel, Stiftungsleiterin:

»Das ist unser neuer Sicherheitszaun.«

Sicherheitsvorkehrungen spielen bei der Planung eine überraschend große Rolle, das wird uns Laube beim Gang durch die Einrichtung gleich noch zeigen.

Das Gebäude war bis vor Kurzem eine Tierarztpraxis. Laube schätzt, es könnte noch bis März dauern, bis hier Frauen behandelt werden können.

Jeanne Bissel, Stiftungsleiterin:

»Der Strom ist aus.«

Während Bissel zu einem anderen Termin in Rockford muss, führt Laube uns durch die Baustelle.

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Hier hinten wird ein Ultraschall-Raum sein...«

Dass das Abtreibungsrecht gekippt wurde, macht den Arzt fassungslos.

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Es war eine herzzerreißende Entscheidung. Genau in dem Moment saßen Patientinnen sowohl in Madison als auch in Milwaukee in den Kliniken, die plötzlich abgelehnt werden mussten. Patientinnen im Warteraum wurde gesagt, dass sie nach Hause gehen müssen. Wir haben das als entmutigende und grausame Entscheidung gegen Frauen in Wisconsin gesehen.«

Laube schätzt: In seiner Klinik in Madison fanden vor der Gesetzesänderung bis zu 60 Abtreibungen pro Woche statt. Sollten Ärztinnen und Ärzte jetzt noch Schwangerschaftsabbrüche in Wisconsin durchführen, drohen eine Haftstrafe bis zu sechs Jahren – und der Verlust der Lizenz.

Es gibt eine Ausnahme: Wenn das Leben der Mutter akut in Gefahr ist, ist eine Abtreibung auch in Wisconsin noch erlaubt. Aber ab wann der Abbruch lebensnotwendig ist, das ist ein gefährlicher Graubereich.

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Deshalb verzögern sich jetzt Behandlungen, die als Abtreibung verstanden werden könnten: die Behandlung unvollständiger Fehlgeburten, extrauteriner Schwangerschaften, einer gerissenen Membran. Das sind alles recht klare medizinische Entscheidungen – und jetzt verzögern die sich, weil Ärztinnen und Ärzte Angst vor Strafverfolgung haben.«

In Illinois sind Abtreibungen bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt. Das ist in der Regel zwischen der 22. und 24. Schwangerschaftswoche so weit.

Stand jetzt wollen hier in der neuen Klinik vier Ärztinnen und Ärzte arbeiten. Laube würde einmal pro Woche nach Rockford fahren.

In Waukegan, ein Ort, der auch direkt hinter der Grenze zu Illinois liegt, betreibt die Organisation »Planned Parenthood« seit zweieinhalb Jahren eine Abtreibungsklinik. Seit Schwangerschaftsabbrüche in Wisconsin verboten sind, kommen viele Patientinnen aus dem Nachbarstaat hier her.

Wie vor den meisten solcher Einrichtungen im Land demonstrieren auch vor dieser Klinik christliche Aktivisten gegen Abtreibungen.

Abtreibungsgegnerin:

»Ich würde gern ein Leben retten – und die Seele einer Frau und ihres Mannes oder Freundes.«

Abtreibungsgegner:

»Wenn eine Frau vergewaltigt wird oder Inzest vorkommt – Gott segne sie! Ich weiß, dass es sehr schwer ist, das zu bewältigen. Aber sie können das schaffen. Und sie können das Leben ihres Kindes retten. Diese Kinder sind unschuldig, sie haben keine Straftat begangen, kein Unrecht getan.«

In Rockford sollen Patientinnen vor solchen Demonstranten geschützt werden. Sichtschutz und Kameraüberwachung reichen den Betreibern nicht aus.

Douglas Laube, Gynäkologe:

»Wir haben draußen, hier und überall zur Straße raus kugelsicheres Glas.«

Das politische Klima sei hier feindseliger als in Madison, sagt Laube. Örtliche Betriebe und die Kirche haben bereits versucht, den Bau mit einer gemeinsamen Petition bei der Stadt zu stoppen – ohne Erfolg.

Am 8. November bei den Zwischenwahlen hofft Laube auf einen demokratischen Sieg in Wisconsin, unter anderem bei der Gouverneurswahl. Das sei Voraussetzung, um die Gesetze wieder zu lockern. Aber wie sehr interessiert die Wählerinnen und Wähler das Thema vier Monate nach der Supreme-Court-Entscheidung noch?

Das bringt uns zurück nach Wisconsin zu Theresa Valencia – und zu ihrer zweiten Wahlkampfrunde des Tages. Diesmal kommt sie mit einer Wählerin ins Gespräch über ihr Herzensthema.

Wählerin:

»Als ich mit Julia schwanger geworden bin, waren es Drillinge. Und man hat mir gesagt, ich könnte nicht alle drei Babys austragen, also mussten wir das auf eins reduzieren. Und hätte ich diese Möglichkeit nicht gehabt, hätte ich drei Kinder verloren.«

Wählerin:

»Ich weiß, dass du gewinnen wirst. Du musst gewinnen!«

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Danke. Das hoffe ich auch. Das muss ich wirklich.«

Diese Stimme dürfte ihr sicher sein. Ihr Team hat errechnet: Gewinnt sie drei Stimmen pro Siedlung von den Republikanern, gewinnt sie die Wahl.

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Wenn ich also drei Menschen überzeugen kann, würde mich das glücklich machen.«

Dafür unternimmt sie auch einen gewagten Versuch – wie bei diesem Wähler, der in seinem Vorgarten Werbung für Valencias Gegenkandidaten macht.

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Er ist auf meiner Liste. Das ist ja komisch. Das steht, er ist unabhängig. Das ist etwas komisch. Vielleicht werden wir jetzt angeschrien.«

»Ich trete im 42. Bezirk gegen Jon an. Sind Sie mit ihm zufrieden?«

Wähler:

»Ja, wir lieben Jon. Er ist ein wunderbarer Mann. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie vorbeikommen. Aber wir sind für Jon.«

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Danke, dass Sie so höflich waren. Haben Sie einen guten Tag.«

Ein letzter Versuch. Bisher wirkt es so, als hätte sie heute immer noch keinen Wechselwähler durch ihren Besuch überzeugt. Vielleicht hier?

Wähler:

»Ich bin unabhängig. Beide Parteien haben ein Problem, wie ich finde.«

Theresa Valencia:

»Das stimmt.«

Klingt nach der Art von Wähler, die Valencia überzeugen möchte.

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Ich kandidiere als Demokratin, aber bin sehr unabhängig. War ich schon immer und werde ich immer sein. Ich bin einfach nur unterwegs und hoffe, Menschen zu gewinnen oder zumindest zu treffen. Ich habe mein ganzes Leben in Lodi gewohnt.«

Wähler:

»Viel Erfolg!«

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Ja, viel Spaß bei den Spielen!«

Das war abrupt. Wollte der Mann nur weiter Football schauen oder war das eine vergebene Chance? Valencia ist sicher: Dieser Wähler hat sich längst entschieden.

Theresa Valencia:

»Jemand, der wirklich unabhängig sein möchte, stellt Fragen oder lässt zumindest die Tür geöffnet, damit ich Fragen stellen kann. Er war ein klares Nein.«

Nach insgesamt 40 Türen, an denen sie heute geklingelt hat, ist sie auf zehn Haushalte getroffen, die sie wählen werden. War das die Mühe wert? Valencia ist zufrieden, denn sie weiß, wofür sie den Aufwand betreibt.

Theresa Valencia, demokratische Kandidatin in Wisconsin:

»Wenn die Republikaner gewinnen, wird das hier ein furchtbarer Ort zum Leben werden. Furchtbar. Sie werden ihre Position weiter festigen, keine Abtreibungen erlauben – und keine Ausnahmen für Vergewaltigung oder Inzest. Sie werden Ärztinnen und Ärzte strafrechtlich verfolgen, Frauen und jeden, der ihnen hilft.«

Bei den Midterms in Wisconsin zeigt sich so konkret wie selten, wie eine Wahl das Leben vieler junger Frauen nachhaltig verändern kann.