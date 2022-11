Es sind nur noch wenige Tage bis zu den Midterm-Wahlen in den USA. Ein Thema liegt wie ein Schatten über dem ganzen Land: Die Rekordinflation.

Krissy Zeffield, dreifache Mutter:

»Mein Handy ist abgeschaltet, weil ich die Rechnung nicht bezahlen kann. Es sind einfach die Dinge des alltäglichen Bedarfs, die die Menschen für selbstverständlich halten. Man kann sie sich nicht mehr leisten. Und wenn dir nichts mehr übrigbleibt – was machst du dann?«

Die 38-jährige schläft auf einer Luftmatratze im Keller ihrer besten Freundin. Zuvor hatte Zeffield wochenlang in ihrem Auto gewohnt. Die Geldsorgen sind ständige Begleiter in ihrem Alltag – und damit ist sie nicht allein. Die Inflation im Land ist mit 8,2 Prozent so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr.

Roland Nelles, US-Korrespondent:

»Die Benzinpreise sind immer noch relativ hoch. Auch die Ausgaben für Energie sind insgesamt gestiegen. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, die Hotels, die Reisen - alles ist teurer geworden. Und darüber beschweren sich die Leute. Und dafür geben viele eben auch dem Präsidenten Joe Biden und den Demokraten die Schuld.«

Dass die Inflation das entscheidende Thema der Wahlen am 8.November sein wird, haben mittlerweile alle verstanden - nur der amtierende Präsident offenbar noch nicht. Gerade geht ein Video von Joe Biden im Netz viral: Der Präsident isst genüsslich eine Kugel Eis und redet die finanzielle Not der Menschen in seinem Land klein.

Joe Biden, US-Präsident:

»Unserer Wirtschaft geht es höllisch gut - im Inneren. Die Inflation ist weltweit. Es ist überall schlimmer als in den Vereinigten Staaten. Das Problem ist also das Fehlen von Wirtschaftswachstum und vernünftiger Politik in anderen Ländern. Nicht so sehr wir. Es ist eine weltweite Inflation. Das sind die Konsequenzen.«

Die Demokraten setzen stattdessen weiter hauptsächlich auf das Thema Abtreibung. 'Roe gegen Wade’ heißt es von den Kandidaten. 'Joe gegen Wade’ skandieren ihre Anhänger. Damit ist das historische Gerichtsurteil der Siebzigerjahre gemeint, das Schwangerschaftsabbrüche bundesweit legal machte. Eine Grundsatzentscheidung, die in diesem Jahr wieder aufgehoben wurde.

Ein Recht auf Abtreibung werde es nur mit den Demokarten geben. Das macht deren Senatskandidat John Fetterman bei einem Fernsehduell im Schlüsselstaat Pennsylvania klar – und schießt bei dieser Gelegenheit gegen seinen Gegner.

John Fetterman, Senatskandidat:

»Ich unterstütze Roe gegen Wade. Das war das Gesetz des Landes für 50 Jahre. Er (Memhet Oz) hat gefeiert als es kippte und ich werde dafür kämpfen, Roe gegen Wade wieder einzuführen. Dafür stehe ich, daran glaube ich. Und ich glaube an die Entscheidung der Frauen und Ärzte. Und er glaubt, dass die Entscheidung bei ihm oder den republikanischen Gesetzgebern im Land liegen sollte.«

Vor ein paar Monaten hätte das Thema noch sehr gut funktioniert. Inzwischen ist jedoch die finanzielle Not vieler Amerikaner in den Vordergrund gerückt. Die Republikaner haben das erkannt und ihre Chance genutzt: Millionen von Dollar haben sie in die Fernsehwerbung für ihre Kandidaten investiert. Und die ist weitgehend monothematisch: Es geht um die Inflation. Das kommt bei vielen gut an.

Krissy Zeffield, dreifache Mutter:

»Ich finde, uns ging es immer besser, wenn ein Republikaner im Weißen Haus saß. Und ich finde, unser Senat braucht auch einen Wechsel.«

Traditionell ist es für die regierende Partei immer schwer, sich in den Zwischenwahlen zu behaupten. Auch für Biden läuft es im Moment nicht besonders gut. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren könnten.

Roland Nelles, US-Korrespondent:

Und dann gibt es ja in den nächsten zwei Jahren bis zu den nächsten Wahlen eine Totalblockade, weil die beiden Parteien vermutlich gar nichts mehr miteinander auf die Reihe bekommen und sich nur noch bekriegen werden. Es wäre dann auch davon auszugehen, dass die Republikaner ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus dazu nutzen, um gegen Joe Biden ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Das wäre für sie natürlich eine beliebte Methode, um den Präsidenten bis zu den nächsten Wahlen anzuziehen, anzugreifen und so zu schwächen.«

Dann droht Joe Biden das gleiche Schicksal wie Ex-Präsident Barack Obama: Er wäre ein Präsident ohne Handhabe – eine sogenannte 'lame duck’.