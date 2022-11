»Du wirst heute Herschel sein.«

Es ist ein bizarres Ritual, das den Höhepunkt dieses Abends liefert: Der schmächtige Mann mit grauem Haar soll für Herschel Walker stehen, den Senatskandidaten für den US-Bundesstaat Georgia. Die Gruppe will so Kräfte und Energien an den abwesenden Republikaner senden.

»Wir prophezeien, dass Georgia eine Wiederauferstehung erlebt! Amen! Für Herschel Walker – Halleluja!«

Knapp 40 Kilometer weiter östlich, im Nachbarcounty Fulton. In der Oak Tavern geht es deutlich ruhiger zu. Bei Bier und Snacks diskutieren die Demokraten die Lage der Partei nach den Zwischenwahlen am 8. November – und wie es weitergeht. Doch anstatt um himmlischen Beistand, wird hier für ganz irdische Hilfe geworben:

»Ich mache keine Umfragen, ich klopfe nicht mehr an Türen, ich kann das einfach nicht – aber: Ich fahre die Leute. Die von uns, die... ihr wisst schon, zu alt dafür sind oder nicht mehr die Energie dafür haben, können die fahren, die sie noch haben.«

Bei den Midterms ergab sich in Georgia zwischen dem Republikaner Herschel Walker und dem Demokraten Raphael Warnock ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am 6. Dezember gehen ein Ex-Football-Star...

Herschel Walker, US-Republikaner

»Ich bin nicht hierhergekommen, um zu verlieren.«

...und ein Pastor

Raphael Warnock, US-Demokrat

»Gott möge euch alle segnen. Und guten Morgen.«

...in die Stichwahl um den letzten offenen Senatssitz.

Erstmals in der US-Geschichte ringen in Georgia bei den Kongresswahlen zwei Afroamerikaner um den Senatssitz.

In den Vororten der Hauptstadt Atlanta wird entschieden, ob der Demokrat oder der Republikaner gewinnt: Cobb County und Fulton County werden bei den Run-Offs besonders wichtig.

Wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Schauplätze besucht.

In der kleinen Gemeinde in Smyrna im Norden von Atlanta begrüßen Pastor Parrett Smith und seine Frau Andrea Gäste aus Texas und Virginia. Die Repräsentanten der rechtskonservativen Gruppe The America Project sind extra angereist, um den Wahlkampf bei Gleichgesinnten in Georgia anzutreiben - mit fundamental christlichem Pathos und offenbar viel Wut:

Bianca Garcia, The America Project, Texas

»Wir haben eine Botschaft für die Menschen in Georgia. Wir brauchen dringend ihre Stimme. Sie müssen wählen gehen, um unseren Glauben und unsere Freiheit zu schützen. Wir kämpfen für unsere verfassungsmäßigen Rechte. Wir kämpfen für Leute wie mich: Ich bin eine Mutter, die ihre Kinder zuhause unterrichtet. Ich will weiterhin Heimunterricht geben können – um meine Kinder nicht mit einer Agenda vollzupumpen, mit der ich nicht einverstanden bin.«

Leon Benjamin, Pastor aus Virginia

»Wir wollten die Kirche, die Pastoren und die führenden Glaubensvertreter zusammenbringen, um die Gemeinschaft zu versammeln, damit sie sich hinter unsere Prinzipien stellt und für das eintritt, was richtig ist.«

Bekannt ist Herschel Walker zwar nicht für sein intaktes Familienleben. Der ehemalige Football-Star hat vier Kinder von vier Frauen. Zwei Ex-Partnerinnen beschuldigen ihn, er habe sie zu Abtreibungen gedrängt– während er sich öffentlich als strikter Abtreibungsgegner präsentiert.

Für seine Anhängerinnen und Anhänger hier offensichtlich kein großes Thema.

Andrea Smith, Pastorin

»Wenn Leute sagen, war da nicht dies und das, hatte er nicht… Wissen Sie, Gott ist ein Gott der Vergebung. Die Erlösung ist noch da. Und Herschel wurde verziehen. Ich kenne eine Menge Leute, die abgetrieben haben – und denen wurde vergeben. Warum also nicht Herschel?«

Walker selbst bezieht sich auf die Gnade Gottes sogar in seinen Wahlkampf-Videos.

Werbespot Herschel Walker

»Durch die Gnade Gottes habe ich mein Problem überwunden. Warnock ist ein Prediger, der nicht die Wahrheit sagt. Er glaubt nicht mal an die Erlösung. Ich bin Herschel Walker. Gerettet durch Gnade.«

Raphael Warnock und sein Team haben lange auf das ruhige und nahbare Auftreten ihres Kandidaten gesetzt. Eben der nette Pastor aus der Nachbarschaft, wie in diesem Wahlwerbespot – mit Anschuldigungen gegen Walker hielt er sich zurück. Nun scheint sich die Taktik zu ändern.

Raphael Warnock Werbespot

»Man würde denken, Herschel Walker erklärt, was er im Senat vorhat, sollte er tatsächlich Georgia repräsentieren. Stattdessen wiederholt er die immer gleichen Lügen, um von der offensichtlichen Wahrheit über ihn abzulenken.«

An der Demokraten-Basis in der Oak Tavern wird noch deutlicher gegen den von Trump unterstützten Kandidaten ausgeteilt.

Dontaya Carter, Vorsitzender North Fulton Democrats

»Viele Menschen glauben immer noch an die Kandidaten, die Donald Trump unterstützt. Es liegt an uns aufzustehen, als Menschen, die andere wertschätzen. Denn darauf läuft es am Ende hinaus, es geht um Werte. Es geht nicht darum, einen Kandidaten aufzustellen, nur um einen Kandidaten aufzustellen. Herschel Walkers Kandidatur ist, mit Verlaub, eines der respektlosesten Dinge, die man den Menschen aus Georgia antun kann.«

Glück für die Demokraten: Trotz Trump-Support ist Walker aufgrund seiner Vergangenheit bei vielen Republikanern ebenfalls unbeliebt und unwählbar – darauf setzen die Wahlkämpfer hier in Fulton County.

»Wir müssen die Basis auf die Straße bringen und diejenigen, die mit dem Angebot der Republikaner nicht zufrieden waren – die müssen wieder wählen gehen.«

Reporter

»Braucht es eine neue Taktik, um diese Wähler zu erreichen?«

»Wir brauchen definitiv eine neue Taktik, ich bin nicht ganz sicher, wie die aussehen soll. Wenn man versucht, mit Leuten Gespräche zu führen, zeigt sich oft, wie zerrissen Georgia ist und dass alle wütend aufeinander sind.«

Immer wütender ist die Stimmung mittlerweile auch bei der Rallye in Smyrna. Der Kampf gegen das sogenannte Böse wird zunehmend radikal:



Leon Benjamin, Pastor

»Ihre Kinder sind Homosexuelle, ihre Töchter sind Lesben. Und Sie erzählen mir, dass wir nicht in einem tiefen Tal sind? Bei uns werden mehr Schwangerschaften abgebrochen, als irgendwo anders auf der Welt. Wir sind in einem tiefen Tal!«

Parrett Smith, Pastor

»Wir führen einen spirituellen Krieg. Diese Themen, über die wir hier sprechen: Das sind dieselben Inhalte, die ich in meiner Gemeinde predige.«

Ausgerüstet mit dem Schwert der angeblichen Rechtschaffenheit, wird hier Menschenverachtung proklamiert. Den Eifer teilen sogar die jüngeren Teilnehmer. Ein Erklärungsversuch:

Jackeline Nwangi, Teilnehmerin

»Wenn Sie die Kultur nicht kennen, könnte es sich anfühlen, als wären wir gewaltsam und hasserfüllt. Aber das sind wir nicht. Wir stehen für Werte, die in der Heiligen Schrift zu finden sind. Wir wollen keine Babys töten, und keine Agenda, die gegen die Fortpflanzung ist. ›LGBTQ-S‹: da hängt ›satanisch‹ mit drin.«

Krude Vorstellungen bekommen hier eine Menge Raum. Angeblich, so das Verständnis der Organisatoren, eröffnet sich gerade ein göttliches Portal über Atlanta. Der Zeitpunkt: die Run-Offs.

Parrett Smith, Pastor

»Wir erobern Cobb County zurück. In Jesus´ Namen, Halleluja.«

Gemeinde

»Wir erobern Cobb County zurück.«

Das Mantra soll zumindest in Cobb County die Kräfte für einen Umschwung frei werden lassen. Denn das einst erzkonservative County wählt seit 2016 mehrheitlich die Demokraten.

Zurück bei den Demokraten in Roswell – die nächsten Schritte, um Fulton County zu verteidigen, sind besprochen. Der Bundesstaat Georgia ist nicht mehr das Zünglein an der Waage für den US-Senat, und dennoch: Ein Sieg am 6. Dezember/bei der Stichwahl ist für die Demokraten das oberste Ziel – aus ganz pragmatischen Gründen.

»Wissen Sie, auch wenn die Demokraten den Senat kontrollieren, ist dieses Rennen immer noch wichtig, denn 51 Abgeordnete zu haben ist besser als 50, nicht wahr?«