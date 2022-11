Er steht gar nicht zur Wahl, aber er ist noch immer die Hoffnung der Demokraten: Barack Obama. Kurz vor den US-Zwischenwahlen unterstützt der eloquente Ex-Präsident den eher farblosen Joe Biden bei einem Auftritt in Philadelphia.

Barack Obama, EX-US-Präsident

»Eine faire Wirtschaft, die den arbeitenden Menschen eine faire Chance gibt, das steht auf dem Stimmzettel. Grundlegende Rechte stehen auf dem Stimmzettel. Wahrheit und Fakten, Logik und Vernunft und grundlegender Anstand stehen auf dem Stimmzettel. Die Demokratie selbst steht auf dem Stimmzettel. Es steht viel auf dem Spiel.«

Obama ist mit 61 Jahren noch immer einer der großen Wahlkampf-Rockstars der USA. Gewohnt leger mit aufgekrempelten Ärmeln und ohne Krawatte spricht er das umstrittene Thema Abtreibung an.

Barack Obama, EX-US-Präsident

»Johns Gegenkandidat sagte, die Entscheidung, ob eine Abtreibung vorgenommen werden soll, sollte von, ich zitiere, 'Frauenärzten und lokalen politischen Führern' getroffen werden. Wirklich? Ich meine, werden Sie eine Petition an den Bürgermeister richten? Rufen Sie den Sheriff an? Ein Mitglied des Stadtrats? Das Schulamt? Wer genau sollte Ihnen sagen, wann Sie eine Familie gründen sollen? Sie sollten diese Entscheidung treffen. Und wenn das nicht 15 Minuten Ihrer Zeit wert ist, die Zeit, die Sie zum Wählen brauchen, dann weiß ich nicht, was es ist.«

Das rhetorische Talent von Obama hat US-Präsident Biden nicht ansatzweise. Aber der gemeinsame Auftritt scheint ihn zu beflügeln. Das ist auch nötig, Pennsylvania ist ein Schlüssel-Staat im Wahlkampf.

Joe Biden, US-Präsident

» Wir werden in diesen letzten Tagen der Zwischenwahlen daran denken, dass die Macht Amerikas in Ihren Händen liegt. Das ist tatsächlich so. Denken Sie daran, dass Sie mit Ihrer Stimme Barack Obama zum Präsidenten gewählt haben. Mit Ihrer Stimme wurde ein Sohn aus Scranton zum Präsidenten gewählt. Mit Ihrer Stimme wurde Kamala Harris, die erste schwarze Frau, zur Vizepräsidentin gewählt. Und mit Ihrer Stimme können Sie Josh Shapiro zu Ihrem nächsten Gouverneur wählen. Sie können John Fetterman zum Senator der Vereinigten Staaten und des Bundesstaates wählen. «

Rund 420 km von Philadelphia entfernt hat Donald Trump seinen Auftritt in Pennsylvania. Er unterstützt den umstrittenen republikanischen Senatskandidaten Dr. Oz – auf seine Art.

Donald Trump, Ex-US-Präsident

»Sie wissen, dass Dr. Oz gegen jemanden namens John Fetterman antritt, er ist ziemlich berühmt geworden. Er ist bei weitem der extremste und verrückteste Linkspolitiker, der jemals in Pennsylvania und vielleicht sogar im ganzen Land kandidiert hat.«

Natürlich darf, wie bei jedem Trump-Auftritt, auch diesmal die Mär von der gestohlenen Wahl 2020 nicht fehlen. Und auch das Kokettieren mit der Präsidentschaftskandidatur für 2024 ist längst ein fester Bestandteil des Trump-Programms.

Donald Trump, Ex-US-Präsident

Schauen Sie sich alle an, sie müssen denken, dass ich heute Abend meine Kandidatur für das Präsidentenamt ankündigen werde, das sind viele, das sind viele Leute, das sind viele Leute..«

Im Schatten von Trump ging der Auftritt des republikanischen Senatskandidaten Mehmet Oz fast unter. Der umstrittene TV-Arzt konnte immerhin noch eine Botschaft an Washington loswerden:

Mehmet Oz, Republikaner

»Und sagen Sie ihnen, dass ich in Washington Veränderungen herbeiführen werde, damit sie uns so behandeln, wie wir es verdienen. Seid ihr alle dabei? Wir werden gewinnen, Gott segne euch.«

Am achten November wird gewählt, beide Lager geben sich optimistisch. Umfragen sehen die Republikaner beim Rennen um die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus vorn.