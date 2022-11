John Fetterman, demokratischer Kandidat in Pennsylvania:

»Ich habe nie erwartet, dass wir diese roten Counties zu blauen machen. Aber wir haben das getan, was wir tun mussten. Und wir haben in jedem dieser Counties darüber gesprochen. Und deshalb werde ich der nächste US-Senator für Pennsylvania sein.«

Pennsylvania zählt bei fast jeder US-Wahl zu den entscheidenden Bundesstaaten – weil das Rennen hier einfach immer eng ist. So ist der Swing State auch bei der Frage, welche Partei bei diesen Midterms die Mehrheit im Senat gewinnt, besonders wichtig.

Und nun ist klar: Die Demokraten haben in Pennsylvania einen Senatorensitz von den Republikanern erobert. Der Ex-Footballspieler John Fetterman hat den Republikaner Mehmet Oz besiegt.

Der Erfolg könnte für Fettermans Partei entscheidend werden. Für eine Mehrheit im Senat müssen die Republikaner bei diesen Wahlen unterm Strich einen Sitz von den Demokraten gewinnen – durch Fettermans Sieg sind es nun zwei.

Dabei hatte sich sein Gegner, der umstrittene TV-Arzt Dr. Oz, kurz zuvor noch siegessicher gezeigt.

Mehmet Oz, republikanischer Kandidat in Pennsylvania:

»Wir glauben: Wenn alle Stimmen gezählt sind, werden wir dieses Rennen gewinnen. Wir haben den Abstand den ganzen Abend verkleinert und es werden noch eine Menge Stimmen gezählt.«

Vor den Wahlen galt es als wahrscheinlich, dass die Republikaner sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat die Mehrheit gewinnen würden. Nun aber könnten die Demokraten den Senat vielleicht sogar halten.

John Fetterman:

»Ich bin stolz auf das, wofür wir angetreten sind: das weibliche Selbstbestimmungsrecht, die Anhebung des Mindestlohns, den Kampf für eine durch Gewerkschaften gesicherte Lebensweise, Krankenversorgung als grundsätzliches Menschenrecht.«

Gerade die Debatte um Abtreibungen scheint viele demokratische Wähler motiviert zu haben, wählen zu gehen. Oz sprach sich gegen ein bundesweit geregeltes Recht auf Abtreibung aus, das sei Sache der Bundesstaaten. Dieses Recht, das durch die Grundsatzentscheidung Roe v. Wade galt, wurde erst in diesem Sommer gekippt. Und viele wollen es zurück.

Julia Kreutzer, Wählerin:

»Der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich die Freiheit, über die eigene Fortpflanzung zu entscheiden. Ich hoffe auf eine demokratische Mehrheit, die Roe v Wade aufrechterhält – und auf Kandidaten, die das Ergebnis der Wahl respektieren.«

Karyn Bartosic, Wäherlin:

»Es passieren gerade eine Menge großer Dinge in der Welt. Aber als Frau ist es mir gerade am wichtigsten, die Selbstbestimmung über die Fortpflanzung zu verteidigen – auf Staats- und Bundesebene. Das hat mich und meine Freunde auch dazu angetrieben, Freunde, die normalerweise vielleicht nicht gewählt hätten, zu motivieren, sich anzusehen, wen sie wählen, warum sie für sie stimmen und unsere grundsätzlichen Menschenrechte zu verteidigen.«

Ob Fettermans Sieg in Pennsylvania am Ende reicht, um eine republikanische Mehrheit im Senat zu verhindern, ist noch nicht klar. Denn einige Senatsrennen in anderen Swing States sind noch völlig offen.