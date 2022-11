US-Präsident Joe Biden selbst hatte das Thema Abtreibung in letzter Minute zum Wahlkampfthema gemacht. Die Wähler müssten am 8. November mehr Politikerinnen und Politiker der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat wählen, hatte Biden vor wenigen Wochen in einer Rede gefordert. »Wenn wir das tun, dann ist das hier mein Versprechen an euch und das amerikanische Volk: Das erste Gesetz, das ich dem Kongress schicken werde, wird Roe v. Wade festschreiben.«