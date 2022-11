Am deutlichsten widersprachen Wählende in Vermont: Mehr als 89 Prozent stimmten für die Abschaffung der Sklaverei. In Oregon hingegen entschieden sich nur etwas mehr als 54 Prozent der Wählenden für das Aus, in Louisiana 60 Prozent. In Tennessee und Alabama votierten je mehr als drei Viertel der Wählerschaft für die Abschaffung.