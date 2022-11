Twitter steht nach der Übernahme durch Tesla-Gründer Elon Musk unter besonderer Beobachtung – viele fürchten, das Netzwerk tut zu wenig gegen irreführende und falsche Meldungen. Aus Sicht der US-Nichtregierungsorganisation Common Cause sind die Befürchtungen bei den US-Zwischenwahlen wahr geworden. Die Twitter-Posts der republikanischen Kandidaten Marjorie Taylor Greene und Kari Lake hätten demnach gemäß den Richtlinien des Unternehmens Warnhinweise enthalten müssen, erklärte Common Cause am Dienstagabend.