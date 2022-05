»Wir sind Migranten, wir sind keine Kriminellen« rufen Tausende Menschen am Sonntag im mexikanischen Tijuana an der Grenze zum US-amerikanischen San Diego. Sie wollen in den Vereinigten Staaten einen Asylantrag stellen. Gründe genug dafür haben sie.

Vanessa, Migrantin: »Wir sind seit fast einem Jahr hier in Tijuana, fünf Monate in einer Notunterkunft und fünf weitere Monate in einer Mietwohnung. Und es ist sehr schwierig. Ich hoffe, sie lassen uns in die Vereinigten Staaten einreisen. Hier in Tijuana ist es sehr gefährlich.«

Vanessa und die anderen Migrantinnen demonstrieren gegen Title 42, eine Regelung, welche die Trump-Regierung im März 2020 erlassen hatte und die immer noch gilt. Danach können Grenzbeamte Migranten unter Berufung auf die Pandemie und den gesundheitlichen Schutz der US-Bevölkerung ohne Gründe abweisen – noch bevor diese einen Asylantrag stellen können.

Edward, Migrant: »Für viele von uns ist Title 42 das Ende unseres Traums. Asyl zu erhalten ist der Traum aller Einwanderer, es ist ein Grundrecht. Und Title 42 nimmt uns dieses Recht weg.«

US-Präsident Joe Biden versprach im Wahlkampf, er wolle die Regelung schnellstmöglich aufheben lassen. Doch am Montag entschied ein Bundesrichter im republikanisch regierten Louisiana, dass Title 42 vorerst in Kraft bleiben soll. Für südliche Bundesstaaten würden zu hohe Kosten durch die vielen Migranten entstehen. Die Biden-Regierung hat Einspruch angekündigt. Hunderttausende Menschen sitzen nun weiter an der Grenze fest, täglich versuchen Hunderte von ihnen, illegal in die USA zu gelangen.