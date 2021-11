Streit über Migranten im Ärmelkanal eskaliert Frankreichs Innenminister sagt Treffen mit britischer Amtskollegin ab

Im Streit über den Umgang mit Migranten im Ärmelkanal hat der britische Premier Johnson einen Brief an Frankreichs Präsidenten Macron geschrieben – und diesen auf Twitter veröffentlicht. In Paris sorgt das für heftige Reaktionen.