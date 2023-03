Zumindest eine gute Nachricht gibt es, knapp eine Woche nach der großen Tragödie: Die italienische Küstenwache hat am Freitag 211 Migranten vor der Küste von Lampedusa gerettet. Etwa 15 Meilen vor der Küste der sizilianischen Insel Lampedusa fing sie ein in Seenot geratenes Fischerboot mit viel zu vielen Menschen an Bord ab.

Am letzten Februar-Wochenende war es zu einem verheerenden Bootsunglück vor der Küste von Cutro in Süditalien gekommen. Ein Holzboot mit bis zu 200 Migranten an Bord war, nur wenige Meter vor dem Festland, an Felsen zerschellt. Die Insassen stammten vor allem aus Afghanistan, Pakistan, Iran, Somalia und Syrien. Mindestens 68 Menschen starben, darunter laut der italienischen Behörden mindestens 16 Minderjährige.

Wenigstens einem von ihnen hatte der Fischer Vincenzo Luciano noch das Leben retten wollen.

Vincenzo Luciano, Fischer:

»Ich zog einen kleinen Jungen heraus. Ich sprang mit Klamotten ins Wasser, weil ich dachte, er lebt noch. Er war zwei oder drei Jahre alt. Als ich ihn aus dem Wasser zog, waren seine Augen offen. Ich dachte: Vielleicht kann ich ihn retten. Als ich mit ihm aus dem Wasser stieg, kam Schaum aus seinem Mund. Ich schloss die Augen. Ich bin so wütend, dass ich keinen von ihnen retten konnte.«

Luciano war von einem Freund in der Nacht geweckt worden und sofort von seinem nahegelegenen Haus zum Strand gelaufen, wo sich das Unglück ereignet hatte. Luciano erzählt, gemeinsam mit seinem Freundhabe er versucht, weitere Leichen aus dem Meer zu ziehen, um zu verhindern, dass sie wieder ins Meer gespült werden. Es wurden immer mehr Tote.

Angehörige der Opfer waren nach dem Unglück in die kalabrische Stadt Crotone angereist, auch der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella verneigte sich vor den Toten. In einer Sporthalle wurden die Särge aufgereiht. Die rechtsgerichtete italienische Regierung steht wegen ihrer strengen neuen Gesetze gegen Rettungsorganisationen für Migranten in der Kritik. In Rom forderten Demonstranten nach dem Unglück den Rücktritt von Innenminister Matteo Piantedosi.

In den vergangenen Tagen half der Fischer Luciano bei der Bergung weiterer Leichen an seinem Strand. Auch er glaubt, dass die Verantwortlichen früher hätten eingreifen können.

Vincenzo Luciano, Fischer:

»Ich konnte drei Tage lang nicht schlafen und habe nichts gegessen. Ich bin müde und enttäuscht. Ich bin kein Experte, aber ich denke, man muss etwas unternehmen. So geht das nicht weiter! Sie waren fast da, sie waren nicht einmal hundert Meter vom Ufer entfernt. Sie hatten es geschafft. Ich weiß aber nicht, ob die Retter sie in diesem Seegang hätten retten können. Es gab immerhin vier Meter hohe Wellen.«

Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, wie die Rettungsdienste auf die Bootskatastrophe vom vergangenen Wochenende reagiert haben. Italienische Medien berichten, die Küstenwache sei nach einem Notruf erst am nächsten Morgen rausgefahren.