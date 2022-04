Mexiko-Stadt: Migranten aus Mittel-, Südamerika und Afrika, die es hierher geschafft haben, sind der Grenze zu den USA schon nah. Doch viele von ihnen schaffen den letzten Schritt in die ersehnten Vereinigten Staaten nicht – und leben in Mexiko unter menschenunwürdigen Bedingungen.

Im Casa Tochan, der Unterkunft einer unabhängigen Hilfsorganisation, kümmern sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Menschen. Die meisten von ihnen kommen ursprünglich aus dem krisengeplagten Karibikstaat Haiti und suchten in den vergangenen Jahren schon ein besseres Leben in der Dominikanischen Republik, in Brasilien oder in Chile. Mit der Biden-Regierung sahen sie zunächst ein Momentum, nun leichter in die USA zu gelangen als unter Trump.

Gabriela Hernandez, Casa Tochan:

»Wegen der vielen Menschen aus Haiti sind die Aufnahmezentren völlig überfordert. Alle Notunterkünfte in Mexiko-Stadt sind überfüllt. So etwas hat es noch nie gegeben. Sonst haben die Behörden immer reagiert, wenn die Migranten auf ihren Trecks ankamen. Doch die Haitianer wurden sich selbst überlassen.«

Das Casa Tochan bietet Migrantinnen und Migranten Unterstützung an: Verpflegung, einen Schlafplatz, Rechtsberatung und psychologische Hilfe.

Gabriela Hernandez, Casa Tochan:

»Wir mussten notgedrungen wachsen. Wir haben ein neues Wohnheim eingerichtet und in der Nähe eine Wohnung angemietet, um sie als externes Wohnheim zu nutzen. Wir konnten die Leute ja nicht auf der Straße lassen, es waren ganze Familien in Not.«

Zehntausende Haitianerinnen und Haitianer flohen nach dem Erdbeben 2010 vor Gewalt und Armut in ihrem Land. Bis 2018 konnten sie noch ohne Visa nach Chile einreisen. Aber mit einer neuen Regierung kamen neue Einwanderungsbeschränkungen. Die Diskriminierung von Menschen aus Haiti nahm zu. Viele zogen aus Chile weiter nach Mexiko, um von dort in die USA zu gelangen.

Der 29-jährige Andy Herry floh 2014 aus einem kleinen Dorf in Haiti, über Brasilien und schließlich nach Mexiko-Stadt.

Andy Herry, Haitianer:

»Von Campo Grande aus fuhren wir quer durch Brasilien, kamen nach Bolivien, dann nach Peru, Ecuador und Kolumbien bis zur Stadt Necoclí. Dort blieben wir eine Woche lang. Wir hatten Glück und bekamen ein Bootsticket um den Darién-Dschungel zu durchqueren. Wir waren fünf Tage lang zu Fuß unterwegs, mitten durch den Urwald. In Nicaragua mussten wir der Grenzpolizei jeweils 150 Dollar zahlen. In Guatemala mussten wir dann noch einmal 250 Dollar an Kriminelle zahlen, nur um die Grenze zu passieren.«

2021 suchten mehr als 130.000 Menschen Zuflucht in Mexiko, so die offizielle Statistik der Einwanderungsbehörde. Mit fast 52.000 Anträgen haben Haitianerinnen und Haitianer im vergangenen Jahr die meisten Asylanträge in Mexiko gestellt. Fast 90.000 davon wurden in der Grenzstadt Tapachula registriert.

Yuriria Salvador – Menschenrechtsorganisation Fray Matías

»Im Jahr 2021 kamen immer mehr Menschen aus Haiti, nachdem es bereits 2018 und 2019 einen Anstieg gab. Man spürt das, Tapachula ist eine kleine Stadt. Wir bekommen mit, dass ganze Familien Asyl beantragen und Menschen, die ihre Papiere erneuern wollen, von den Behörden immer wieder abgewiesen werden.«

Nach Angaben der Vereinigung der haitianischen Geflüchteten in Tapachula, verhielten sich die mexikanischen Behörden ihnen gegenüber diskriminierend und rassistisch. Sie übten Gewalt gegen Frauen und Kinder aus und beschlagnahmten Dokumente und Pässe. Menschenrechtsorganisationen werfen den Behörden vor, Menschen auf andere Städte zu verteilen, ohne sie ausreichend darüber zu informieren.

Wesly Luc, Sprecher der haitianischen Gemeinschaft:

»Wir machen uns Sorgen. Wir sollen ohne jegliche Informationen irgendwo hingebracht werden. Wir können uns nicht frei bewegen. Sogar diejenigen, die das Geld hätten, um von hier wegzukommen, können es nicht. Man erlaubt ihnen nicht, Tickets zu kaufen. Viele von uns schlafen auf der Straße vor dem Olympiastadion oder in der Colonia Palacios. Manchmal ohne etwas zu essen, ohne Möglichkeiten, sich zu waschen oder eine Toilette. Es gibt Leute, die warten seit Oktober oder November des letzten Jahres und sie haben noch immer keinen Termin bei den Behörden bekommen. Das ist Menschrechtsverletzung.«

Mittlerweile kommt es in Tapachula regelmäßig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Menschen, die verzweifelt auf ihre Papiere warten. In Karawanen versuchen sie zu Hunderten Mexiko-Stadt zu erreichen, und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Behörden versuchen sie daran zu hindern – oft mit Gewalt.

Die mexikanische Regierung hält an »Quedate en Mexico« fest – übersetzt: »Bleib in Mexiko«. Das Programm wurde gemeinsam mit den USA unter Donald Trump eingeführt. Es ermöglicht den US-Behörden, Asylsuchende unmittelbar nach Mexiko zurückzuschicken. Dort werden sie von den mexikanischen Behörden sich selbst überlassen und müssen für die Dauer ihres Verfahrens ausharren – oft Monate oder Jahre, am Ende häufig vergebens.

Henry Soliza, Ghanese:

Ich bin allein hier, meine ganze Familie ist in Ghana. Ich habe hier in Mexiko einen Asylantrag gestellt. Ich werde eine Krankenversicherungs-Karte bekommen, mit der ich zum Arzt gehen kann. Ich habe sie noch nicht erhalten, aber sie sagen, dass sie in ein paar Monaten ankommen wird. Das hier ist noch nicht mein endgültiges Ziel. Ich gehe in die USA. Aber die Regierung hindert uns daran weiterzukommen. Sie ändern ständig die erforderlichen Dokumente und zwingen uns so zu einem ständigen Hin und Her. Ich bin hier, weil ich keine andere Möglichkeit habe, aber sobald sie mir die Chance geben, werde ich mich direkt in die USA aufmachen.«

In Tapachula kann man die Folgen dieser strengen Einwanderungspolitik auf den Straßen und in den überfüllten Unterkünften sehen. Das Einzige, was den Zehntausenden Menschen aus Haiti, Mittelamerika und Afrika bleibt, ist abzuwarten und zu hoffen. Denn »Bleib in Mexiko« wird von den Behörden wörtlich genommen – in Mexiko wie auch den USA.