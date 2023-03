Migrantin aus Ghana Sie schaffte es nach Italien – und kehrte kurz darauf wieder zurück nach Afrika

Zur Person

Fatimah M. Dadzie, 40, wuchs in Cape Coast, Ghana, auf und lebt heute in der Hauptstadt Accra. Dort studierte sie am National Film and Television Institute. Seither hat sie TV-Beiträge und Kurzfilme über marginalisierte Gruppen produziert. »Fatis Rückkehr« ist ihr erstes großes Filmprojekt. Die Dokumentation gewann beim Global Migration Film Festival in Genf den Grand Prix »Best Feature Documentary« und wurde beim Filmfest Provinziale in Eberswalde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.