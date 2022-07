Nassau liegt etwa 300 Kilometer von Miami entfernt. Die Zahlen der unerlaubten Grenzübertritte von Mexiko in die Vereinigten Staaten waren in den vergangenen Monaten besonders hoch. Hinzu kommen Versuche, aus karibischen Ländern wie Haiti und Kuba auf dem Seeweg in die USA zu gelangen – wer von der Küstenwache aufgegriffen wird, wird in der Regel schnell zurückgeschickt.

Auch an der Landgrenze werden die meisten Migranten seit Beginn der Coronapandemie abgewiesen, ohne Asyl beantragen zu können – ein im internationalen Recht wie auch im US-Gesetz verankertes Recht.