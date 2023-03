»Viele Ghanaerinnen und Ghanaer haben gute Chancen auf eine Beschäftigung in Deutschland. Wir müssen aber auch realistisch sein«, schiebt der GIZ-Mitarbeiter nach, »wir werden uns nicht nur auf topausgebildete Fachkräfte konzentrieren können.« Da ist im Zweifel auch Platz für eine Ghanaerin mit Interesse an einer Ausbildung im Handwerk. Und wenn die Aussichten auf ein Leben in Deutschland zu gering sind, klären die Berater eben wie bisher über den Jobmarkt in Ghana auf.

Eine Stunde außerhalb der Hauptstadt Accra, in Ashaiman, könnte die Zukunft der deutschen Solarbranche gesichert werden. An Stellwänden mit Kabeln und Steckverbindungen stehen 17 junge Männer und eine junge Frau in grünen T-Shirts, ein Trainer erklärt ihnen, wo was hinmuss. Die Auszubildenden in Solartechnik stehen kurz vor ihrem Abschluss, sie sind auf Jobsuche. Bismark Ashiagbenu ist heute zu Gast, ein Mitarbeiter der deutschen Außenhandelskammer in Ghana. Er ruft die angehenden Fachkräfte zu sich, dann fragt er: »Wer von euch will nach Deutschland?« Bis auf drei melden sich alle. In Ghana hat erst einer von ihnen einen Job gefunden, es sind harte Zeiten.