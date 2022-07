»Tagsüber denke ich, dass alles in Ordnung ist. Aber nachts merke ich, dass etwas in mir zerbrochen ist. Ich kann nicht schlafen, weil ich Albträume habe, dass ich wieder in Venezuela bin, dass ich ziellos herumlaufe. Ich denke daran, wie ich nach Peru gelaufen bin, über die Berge in Kolumbien, ohne Schuhe oder Jacke. Ich war obdachlos in Venezuela, das ist der Grund, warum ich gegangen bin. Manchmal blicke ich zurück und denke: Wir hätten beide sterben können.«

Ihre Geschichte hat Adriana Sierra der Fotografin Daniela Rivera Antara erzählt, die acht junge Frauen aus Venezuela in der peruanischen Hauptstadt Lima begleitet hat. »Ich lief durch Peru und ich hörte, wie die Leute die Venezolanerinnen abwerteten«, sagt Rivera Antara. Immer stärker würde die Gesellschaft die Frauen sexualisieren, als Prostituierte betrachten. »Für Männer gelten sie als verfügbar; von Frauen werden sie als sexuelle Bedrohung wahrgenommen.«