Früher wagten ein paar Tausend Migrantinnen und Migranten jährlich die Route durch diesen gefährlichen Dschungel, in diesem Jahr waren es mehr als je zuvor: Mindestens 215.000 Menschen durchquerten den Darién Gap seit Januar. Die meisten von ihnen kamen aus dem Krisenstaat Venezuela, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in den USA. Motiviert wurden viele auch durch Falschinformationen in sozialen Medien wie Facebook und TikTok, von fröhlichen Selfies, oft am ersten Tag des Fußmarsches aufgenommen und der Behauptung, der Weg sei gar nicht so schwierig.