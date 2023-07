In der ersten Jahreshälfte sind laut Uno-Angaben 289 Minderjährige bei dem Versuch, das Mittelmeer von Nordafrika in Richtung Europa zu überqueren, ums Leben gekommen. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Uno-Kinderhilfswerk Unicef mit. Allerdings schätzt die Organisation, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher liegen könnten, da viele Bootsunglücke ohne Überlebende stattfinden und somit nicht registriert würden.