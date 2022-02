Ndioro Ndiaye, Jahrgang 1946, war von 1999 bis 2009 stellvertretende Generaldirektorin der International Organization for Migration (IOM). Sie hatte zudem mehrere Ministerposten im Senegal inne, unter anderem als Ministerin für Soziale Entwicklung. Heute ist sie Präsidentin der Alliance for Migration, Leadership and Development und bemüht sich um eine nachhaltige Migrationspolitik in Westafrika.

Foto: privat