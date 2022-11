»Linda geht es gut, und sie ist in einem Gemeindezentrum für Kinder in Palermo, nachdem sie von Lampedusa in eine Gemeinde in der Provinz Agrigento gebracht wurde«, berichtet Majdi Karbai, einer von drei tunesischen Politikern, die die in Italien lebenden Tunesier vertreten. »Sie fragt ständig nach ihren Eltern und wann sie sie wiedersehen kann«.

Die tunesischen Behörden bemühen sich, das Kind in ihre Heimat zurückzuholen. Gegen ihre Eltern wurde ein Einreiseverbot nach Italien verhängt. Sie werden beschuldigt, eine Minderjährige im Stich gelassen zu haben.