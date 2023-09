Die Sonne geht langsam unter im Norden von Bujumbura, der Landeshauptstadt; der Himmel färbt sich in einem sanften orange. Auf einem Betonplatz im Freien trainieren die U19-Spieler, sie tragen kurze Hosen und T-Shirts, unter lauten Anweisungen ihres Trainers dribbeln sie seitwärts an Sperrhütchen vorbei, setzen zu Sprints an. »Allez! Move!«, ruft der Coach immer wieder. Der Betonboden ist an vielen Stellen brüchig, im Hintergrund stehen einige halb verfallene Gebäude, ab und an fährt ein Auto langsam über die unbefestigte Schlaglochstraße neben dem Platz. Nimibona, er steht am Spielfeldrand, bewertet die Leistung der jungen Spieler. Schließlich muss er nun ein neues Team aufbauen.

Trotz der Gerüchte, die schon im Vorfeld des Turniers in den sozialen Medien kursierten, war der Trainer angeblich vollkommen überrascht darüber, dass seine Jungs das Weite suchten. Er habe das alles für einen Witz gehalten.