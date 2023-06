Migrationsabkommen mit Tunesien Europas schmutzige Deals

Die EU will mit Tunesien ein Migrationsabkommen schließen. Der genaue Inhalt muss noch verhandelt werden. Das Ziel aber steht fest: Tunesien soll Schutzsuchende aufhalten, die an der tunesischen Küste auf Boote steigen – und sie wohl auch zurücknehmen, falls sie doch in Europa ankommen. Es ist einer der Kerngedanken der EU-Asylreform, auf die sich die EU-Staaten vergangene Woche geeinigt haben. Selbst Präsident Saied sprach am Freitag davon, dass er Europas Grenzpolizist spielen solle.