Miguel Etchecolatz Berüchtigter Folterer der früheren argentinischen Militärdiktatur ist tot

Einer der schlimmsten Folterer der früheren argentinischen Militärdiktatur ist im Alter von 93 Jahren in Haft gestorben. Der einstige Vize-Polizeichef der Provinz Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, starb am Samstag im Krankenhaus an Herzversagen, wie Menschenrechtsorganisationen mitteilten.