Asa Hutchinson: »Ich bin überzeugt, dass die Menschen Führungspersönlichkeiten wollen, die das Beste in Amerika ansprechen und nicht nur unsere schlimmsten Instinkte«: Asa Hutchinson versteckt seine Kritik an Trump kaum. Der frühere Gouverneur von Arkansas machte seine Ambitionen auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur in einem am 2. April ausgestrahlten TV-Interview öffentlich. Trump rief er auf, sich angesichts der Anklage gegen den Ex-Präsidenten in New York aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen.